Трагедия влюбленных, лекарства и травля в СМИ. Адвокат Олега Соколова рассказал новые детали о своем подопечном

Александр Почуев ответил на несколько вопросов о причинах трагедии и состоянии Соколова.

Адвокат скандально прославившегося историка Олега Соколова ответил на ряд вопросов о своем подопечном. Свои позиции по озвученным темам он огласил на столичной пресс-конференции по делу Соколова.

Совершенное историком преступление Почуев назвал личной трагедией Соколова и его возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко. Адвокат отметил, что сам подозреваемый в убийстве не может ответить на вопрос, почему произошло непоправимое. Почуев выразил надежду, что причину случившегося установит следствие, пока Соколов находится на психолого-психиатрической экспертизе. Ее результаты должны стать известны в январе.

В качестве одной из версий произошедшего адвокат назвал влияние на его подопечного противовирусных препаратов. Он принимал их совместно с убитой девушкой незадолго до случившегося, сказал Почуев, и лекарства могли вызвать "медикаментозный аффект". Также адвокат допустил версию самооговора и влияния на состояние историка спора с научным оппонентом Евгением Понасенковым. Почуев считает, что эмоциальные переговоры могли травмировать Соколова.

Кроме того, Почуев заявил, что подал на СМИ заявление в полицию, поскольку недобросовестные журналисты вмешиваются в личную жизнь Соколова, заранее вынесли ему вердикт и помешали объективности следствия. Адвокат подчеркнул, что это недопустимо, ведь историка травят в СМИ.

В заключение Почуев рассказал про состояние родителей Соколова. По словам адвоката, отец и мать историка в очень плохом состоянии и "часто говорят о смерти". Сам Соколов, как сказал Почуев, раскаивается в содеянном и начал писать в память о Ещенко книгу.

Более месяца назад, 9 ноября, из реки Мойки достали 63-летнего Олега Соколова, который пытался утопить пакет с женскими останками. В рюкзаке при нем были отрубленные руки, которые, как выяснилось, принадлежали его возлюбленной – аспирантке СПбГУ Анастасии Ещенко. В суде обвиняемый в убийстве девушки Соколов просил самое жестокое наказание для себя, и заявил, что Ещенко первая напала на него с ножом. Во время следственного эксперимента историк пытался покончить с собой, но самоубийство пресекли полицейские. На данный момент Соколов находится в СИЗО.

Ранее стала известна история еще одной жертвы Соколова, которая осталась жива после долгих отношений с доцентом, а также факт судимости, которую адвокат историка скрыл.

Фото: Piter.TV, скрин YouTube, объединенная пресс-служба судов Петербурга