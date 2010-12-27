Еще одна жертва Соколова рассказала об отношениях с историком

Девушка заявила, что ученый угрожал ей утюгом.

Еще одна жертва Олега Соколова рассказала об отношениях с историком. Девушка, которая в 2008 году обвинила доцента СПбГУ в избиении, заявила, что ученый угрожал ей утюгом. Об этом пишет "Фонтанка".

Конфликт между Соколовым и выпускницей СПбГУ произошел, когда девушка решила разорвать отношения и приехала к экс-возлюбленному, чтобы забрать вещи. Свое имя она не назвала, однако рассказала, что историк звал ее Катрин.

Катрин вспомнила, что Соколов помог снять ей шубу, схватил руки и наглухо связал их веревкой. Через две секунды потерпевшая оказалась на стуле, привязанная скотчем. "Потом он начал меня бить, принес утюг", - призналась девушка.

Бывшая возлюбленная доцента находилась в его квартире еще сутки. На следующий день знакомая отвезла ее в больницу и полицию. После случившегося, по словам девушки, ученый неоднократно преследовал ее и угрожал убийством.

Выпускница СПбГУ познакомилась с историком в 2004 году, будучи студенткой филфака. В 2007 году по инициативе Соколова начала с ним встречаться. Позже ей стало известно, что у возлюбленного есть жена и двое детей.

Девушка рассказала, что Соколов "абсолютно подорвал" ее психоэмоциональное здоровье. К концу отношений она осталась без друзей и общения с родными, она была практически изолирована от мира.

В настоящее время 63-летний Олег Соколов находится под арестом. Он пробудет под стражей до 8 января 2020 года.

Историка задержали 9 ноября. Его достали из Мойки вместе с рюкзаком, где лежали отрубленные женские руки. Во время обысков в квартире Соколова нашли останки аспирантки Анастасии Ещенко, с которой подозреваемый состоял в отношениях. На суде доцент признался, что девушка первая накинулась на него с ножом.

Ранее мы писали, что мать убитой аспирантки СПбГУ увезли в реанимацию с похорон дочери.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга