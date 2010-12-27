Расчлененная Анастасия Ещенко была сестрой известного футболиста

На Кубани, откуда родом девушка, в ужасе от жестокого убийства.

Анастасия Ещенко СПбГУ

Убитая и расчлененная доцентом СПбГУ Олегом Соколовым Анастасия Ещенко была сестрой известного футболиста и дочерью сотрудницы МВД и учителя физкультуры. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова председателя квартального комитета станицы Старовеличковской Евгения Тарасенко.

Согласно данным сайта МВД по Калининскому району Краснодарского края, мать убитой девушки Галина Ещенко служит в полиции с 2005 года. Она - подполковник внутренней службы и начальник отделения по работе с личным составом. Отец Анастасии Ещенко работал тренером, сейчас занимает должность учителя физкультуры в школе. Брат покойной играет в молодежной сборной России по футболу, является воспитанником "Краснодара".

На Кубани, откуда родом Анастасия, все в ужасе от случившегося. Заместитель главы Калининского района Сергей Рубцов рассказал, что убитая была активной девушкой, часто участвовала в различных школьных и районных мероприятиях. Кроме того, она была отличницей, окончила школу с золотой медалью и поступила в СПбГУ благодаря высоким баллам ЕГЭ.

Все в ужасе. У нас в станице… Такого у нас, сколько мы живем, такого у нас не было. В шоке все. Сергей Рубцов

Жестокое убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко

Убийство 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко произошло 7 ноября. Между девушкой и 63-летним ученым Олегом Соколовым произошел конфликт. На суде мужчина рассказал, что Ещенко напала на него с ножом. По словам историка, это произошло после того, как он упомянул своих детей, к которым аспирантка якобы сильно ревновала его. В порыве гнева Соколов схватил ружье и застрелил из него возлюбленную. После этого он расчленил тело при помощи пилы и начал постепенно избавляться от останков.

В ночь на 9 ноября он выбросил в Мойку ноги убитой, следом хотел отправить руки. Однако из-за потери координации, вызванной алкогольным опьянением, сам упал в воду. После в рюкзаке доцента нашли женские конечности и травматический пистолет. На квартире, где проживали влюбленные, обнаружили обезглавленное тело девушки. Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

После плавания в холодной реке ученый попал в Мариинскую больницу с сильным переохлаждением. На судебное заседание он явился с носовым платком и сильным насморком. Судье пришлось дважды делать перерыв из-за истерики обвиняемого. Мужчина плакал и просил "не мучать его". Он заявил, что они с Анастасией любили друг друга и хотели пожениться.

В понедельник, 11 ноября, Октябрьский районный суд выбрал меру пресечения задержанному в виде ареста на два месяца. Олег Соколов пробудет в СИЗО до 8 января 2020 года. Обвиняемый попросил принести ему в следственный изолятор очки. В настоящий момент СК проверяет причастность историка к другим преступлениям.

Ранее мать убитой аспирантки заявила, что она достойно похоронит своего ребенка.

Фото: ВКонтакте / Анастасия Ещенко, against_tartuffe, Piter.TV