СК России выложил видео обыска в квартире Олега Соколова

Оперативники провели следственные мероприятия в месте, где Соколов убил свою аспирантку.

В Следственном комитете России опубликовали видео из квартиры Олега Соколова, которого подозревают в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко. Заснятые сотрудниками ведомства кадры размещены на официальном YouTube-канале.

На кадрах видно, что в помещении находится коллекция из старинных вещей. Среди них - мундиры, рыцарские доспехи, оружие, картины и статуэтки. Они относятся к различным историческим эпохам. Главной достопримечательностью квартиры стал костюм Наполеона Бонапарта. Именно одеянию французского лидера ученый и посвятил несколько научных работ.

Напомним, что ранее мужчина работал доцентом в СПбГУ. Однако недавно руководство ВУЗа исключило Соколова из списка своих сотрудников. Вечером 11 ноября стало известно, что Октябрьский районный суд арестовал подозреваемого на два месяца. Олег Соколов проведет это время в СИЗО.

Ранее Piter.tv писал о том, что обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему в СИЗО очки.

Фото и видео: YouTube/Следственный комитет Российской Федерации

