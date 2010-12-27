Олегу Соколову официально предъявили обвинение

Сегодня в Октябрьском суде Петербурга прошло первое заседание по делу подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

Подозреваемого в убийстве выпускницы СПбГУ Олега Соколова доставили в следствие для предъявление ему обвинения. Об этом вечером 11 ноября сообщил адвокат подсудимого Александр Почуев.

Обвинение предъявлено по ч.1. ст. 105 УК РФ ("Убийство").

В понедельник, 11 ноября, подозреваемого в расчленении студентки Соколова арестовали на два месяца, несмотря на то, что адвокат просил ограничиться домашним арестом.

В ночь на 9 ноября камеры видеонаблюдения зафиксировали 63-летнего профессора, который выкинул в Мойку пакет с частями тела убитой девушки. Само убийство произошло в четверг, 7 ноября. Между обвиняемым и жертвой произошел конфликт, в ходе которого Соколов схватил ружье и застрелил Ещенко. На допросе преподаватель СПбГУ признался в содеянном. Он рассказал, что хотел избавиться от останков, расчленив тело при помощи пилы.

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Фото: Piter.TV