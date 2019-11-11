Исторический суд Олега Соколова. Все, что известно на данный момент

Piter.TV собрал всю информацию о первом судебном заседании доцента, подозреваемого в расчленении своей студентки.

Сегодня, 11 ноября, в Октябрьском суде Петербурга прошло первое заседание по делу подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Олега Соколова. Ранее мы подробно написали о самом историке.

Дело о расчленении возлюбленной Соколовым стало резонансным. У здания суда еще до начала заседания собралась огромная толпа журналистов и слушателей. Адвокат Соколова, Александр Почуев, пытался перевести заседание в закрытый формат, но судья ему отказала.

В убийстве девушки сам доцент признался на допросе еще вчера. Он рассказал, что хотел избавиться от останков, расчленив тело пилой. В то же время адвокат многократно просил не называть Соколова убийцей, ссылаясь на ещё не начавшиеся судебные тяжбы. Официальное же обвинение ему предъявили сегодня. Несколько раз заседание прерывали из-за истерик Соколова. Он плакал, просил взять его под арест и "прекратить мучить".

В пылу своей речи он заявил, что Ещенко напала на него с ножом. Историк сказал, что это произошло после упоминания его детей, к которым, якобы, аспирантка сильно ревновала возлюбленного. В соцсетях эту реплику уже расценили как попытку Соколова объяснить совершенное убийство попыткой самообороны. Адвокат призвал не делать поспешных выводов: историк выдал обрывочные воспоминания, а не цельную картину.

Пока шло судебное заседание, водолазы ни на минуту не прекращали поиски останков девушки в реке Мойке. Искания привели подводников к реке Екатерингофке – с ее дна подняли туловище в мешке. Скорее всего, это были останки Анастасии Ещенко.

Суд постановил арестовать Соколова на два месяца, под стражей историк пробудет до января 2020 года. Адвокат просил поместить подзащитного под домашний арест, ссылаясь на то, что тот не представляет опасности для общества и плохо себя чувствует после переохлаждения в Мойке. Также защита просила о максимально гуманной мере пресечения, а в качестве "камеры" для домашнего ареста предлагала ту самую квартиру, где доцент и расчленил тело своей аспирантки. Однако сам Соколов не соглашался на столь мягкую меру и просился в изолятор.

Решение суда адвоката Почуева не устроила, он намерен его обжаловать. Также защита надеется на психиатрическую экспертизу со стороны следствия, чтобы состояние здоровья историка верно определили. Адвокат отметил, что многое он не может рассказать общественности из-за печати следственной и адвокатской тайны, но произошедшее явно скрыто в истории двух влюбленных.

По словам Почуева, на данный момент его подзащитный до сих пор находится в статусе подозреваемого. Официальное обвинение Соколову предъявят в течение нескольких часов.

Санкт-Петербургский государственный университет, которому много лет служил историк, также отреагировал на происходящее и заявил 11 ноября, что расторгает деловые отношения с доцентом. Соколов больше не будет значиться преподавателем в этом вузе. СПбГУ возьмет под собственный контроль случаи насилия со стороны преподавателей и будет передавать информацию о прецедентах правоохранителям.

Фото: объединенная пресс-служба судов города

Видео: СК РФ / YouTube