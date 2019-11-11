Адвокат Соколова: мы будем обжаловать решение суда

Александр Почуев заявил, что намерен обжаловать решение Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга об аресте доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве. Он также признался, что его клиент находится в стрессовом состоянии, и уже открыл адвокату некоторые подробности произошедшего.

Адвокат Александр Почуев, который представляет интересы доцента СПбГУ Олега Соколова в деле об убийстве аспирантки вуза, пообщался с прессой после 5-часового заседания в стенах Октябрьского районного суда. Он заявил, что намерен обжаловать решение об аресте преподавателя на 2 месяца сроком по 08.01.2020 г. Напомним, в зале суда Александр Почуев настаивал на домашнем аресте - по его мнению, слабое здоровье 64-летнего мужчины может не выдержать пребывания в СИЗО.

Юрист ответил на вопрос журналистов, в каком контексте обвиняемый упомянул "вспышку агрессии" и нож в руках у девушки, якобы предварявшие убийство. В социальных сетях это высказывание уже трактуют как попытку Олега Соколова объяснить свой поступок необходимой самообороной. Почуева также спросили про психическое состояние его клиента.

Олег Валерьевич находится в стрессовом состоянии. Он приводит какие-то отрывки воспоминаний, которые прорываются сейчас. Со стороны прессы есть призывы высказать свое отношение, он еле сдерживается, защите приходится его приводить в чувство. Даже суд сегодня прерывался не один раз, чтобы он мог нормально участвовать в заседании. Я не психиатр, чтобы определять уровень его психического здоровья. Я думаю, что следствие назначит специальную психиатрическую экспертизу, и состояние его здоровья будет определено надлежащим образом. Александр Почуев, адвокат

Адвокат подтвердил, что одной из причин трагедии стали любовные отношения, которые, по всей видимости, связывали Олега Соколова и Анастасия Ещенко.

Насчет того, что произошло - мы можем только предполагать. А то, что он мне рассказывал об этом, составляет адвокатскую и следственную тайну. Не могу поведать общественности, но очевидно, что это история двух влюбленных. Между ними что-то произошло, что-то ужасное, и один из них уже мученически погиб, находится на небесах. Другому предстоит пройти через жернова правосудия и страдать в этом мире. Александр Почуев, адвокат

По словам Почуева, его клиент до сих пор находится в статусе подозреваемого. Официальное обвинение будет предъявлено петербуржцу в течение нескольких часов.

Видео: Piter.TV