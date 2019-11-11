Подозреваемый в убийстве аспирантки Олег Соколов явился на суд с сильным насморком

После плавания в Мойке у него диагностировали переохлаждение.

В Октябрьском районном суде началось слушание по делу о жестоком убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. В зал суда привели подозреваемого, 63-летнего доцента Олега Соколова. Корреспондент Piter.TV прислал фото и видео с места событий.

На снимках видно, что после плавания в реке Мойке подсудимый простужен. У него сильный насморк. Известно, что ранее он находился на лечении в Мариинской больнице с диагнозом переохлаждение. Сейчас, как сообщил адвокат ученого Александр Почуев, мужчина чувствует себя удовлетворительно.

Сторона защиты попросила вызвать в зал свидетеля по делу - Карагодину Веронику Юрьевну. Она должна рассказать о личности Соколова. Кроме того, Почуев попросил судью сделать заседание закрытым, однако получил отказ.

Олега Соколова задержали 9 ноября по подозрению в жестоком убийстве аспирантки. Мужчина, пытаясь выкинуть "груз" в Мойку, упал в воду сам. В его рюкзаке нашли две женские руки и травматический пистолет, по месту жительства – само тело. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что расчленившему студентку доценту СПбГУ пытаются скостить срок.

Видео: Piter.TV