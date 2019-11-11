Адвокат Соколова призвал общественность не называть ученого убийцей до решения суда

Защитник считает, что сначала во всех аспектах дела должен разобраться следователь.

В понедельник, 11 ноября, Октябрьский районный суд Петербурга должен избрать меру пресечения для доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки вуза. Перед началом заседания с журналистами встретился адвокат ученого Александр Почуев и призвал общественность не называть Соколова убийцей до решения суда. Об этом пишет 78.ru.

Да, возможно человек преступник, возможно, его осудят, но еще время не пришло. Еще не сделали свое дело ни следователь, ни прокурор, ни адвокат, ни суд. Поэтому не суди — и не судим будешь. Заявил защитник

Почуев добавил, что хочет наладить связь с родственниками убитой девушки. В настоящий момент Соколов находится в изоляторе в удовлетворительном состоянии. Задержанный раскаивается в содеянном и идет на контакт со следствием.

Напомним, 9 ноября 63-летнего Олега Соколова задержали по подозрению бывшей студентки, 24-летней Анастасии Ещенко. В рюкзаке у мужчины нашли две женские руки и травматический пистолет. В квартире обвиняемого обнаружили тело.

Ранее мы писали, что Кремль назвал убийство девушки доцентом СПбГУ актом безумия.

Видео: 78.ru