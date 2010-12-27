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Кремль прокомментировал убийство девушки доцентом СПбГУ актом безумия
Сегодня, 14:48
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IRINA_CHALKINA

Кремль прокомментировал убийство девушки доцентом СПбГУ актом безумия

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Песков отметил, что об этой резонансной трагедии доложили и Владимиру Путину.

В понедельник, 11 ноября, Кремль прокомментировал убийство девушки доцентом СПбГУ актом безумия. Об этом сообщает РБК.

Песков заявил, что об этой резонансной трагедии доложили и Владимиру Путину. Отметим, что президент России в свое время учился в этом вузе.

"Это чудовищный акт безумия. Путин знает о случившемся",

—сказано в сообщении.

Напоним, что 9 ноября Олег Соколов был задержан по подозрению в убийстве своей студентки, 24-летней Анастасии. В рюкзаке у мужчины нашли две отчленённые женские руки и травматический пистолет, а по месту жительства — останки девушки.

Сегодня суд изберет подозреваемому в убийстве своей выпускницы Олегу Соколову меру пресечения.

Ранее мы сообщали о том, что возле здания суда, где рассмотрят дело доцента СПбГУ Соколова, выстроилась огромная очередь.

Фото:vk.com/against_tartuffe

Теги: новости спб, общество, олег соколов, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости России,

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