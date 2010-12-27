Песков отметил, что об этой резонансной трагедии доложили и Владимиру Путину.

В понедельник, 11 ноября, Кремль прокомментировал убийство девушки доцентом СПбГУ актом безумия. Об этом сообщает РБК.



Песков заявил, что об этой резонансной трагедии доложили и Владимиру Путину. Отметим, что президент России в свое время учился в этом вузе.

"Это чудовищный акт безумия. Путин знает о случившемся", —сказано в сообщении.

Напоним, что 9 ноября Олег Соколов был задержан по подозрению в убийстве своей студентки, 24-летней Анастасии. В рюкзаке у мужчины нашли две отчленённые женские руки и травматический пистолет, а по месту жительства — останки девушки.

Сегодня суд изберет подозреваемому в убийстве своей выпускницы Олегу Соколову меру пресечения.

Ранее мы сообщали о том, что возле здания суда, где рассмотрят дело доцента СПбГУ Соколова, выстроилась огромная очередь.

Фото:vk.com/against_tartuffe