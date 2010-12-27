Доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение по делу об убийстве аспирантки

Адвокат просит ограничиться домашним арестом.

Доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение по делу об убийстве Анастасии Ещенко. Об этом сообщил корреспондент Piter.TV.

Также адвокат просит ограничиться домашним арестом, так как Соколов, по его мнению, не представляет угрозы для общества. Помимо этого, защита просит максимально гуманную меру пресечения.

На вопрос судьи, где в таком случае будет находиться Соколов, адвокат ответил, что в своем дома. Там, где и произошло преступление.

Ранее у профессора СПбГУ Олега Соколова на суде случилась истерика.