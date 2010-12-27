Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему в СИЗО очки

Мужчина хочет заняться в СИЗО "научной деятельностью".

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов попросил членов Общественной наблюдательной комиссии принести ему в следственный изолятор очки. Мужчина пожаловался, что "сходит с ума" из-за того, что не может читать в СИЗО. Об этом сообщили 78.ru. Он добавил, что ему будет тяжело без научной деятельности и попросил по возможности принести ему книги.

Я просто умоляю, чтобы мне дали хотя бы заниматься своим делом даже сейчас прокомментировал подозреваемый в убийстве 24-летней аспирантки

Петербуржец рассказал, что надеется, что ему "повезет". Под этим он имел в виду то, что в камере окажется телевизор. В ОНК ему ответили, что "Кресты" считаются лучшим изолятором в Европе.

Напомним, что накануне Октябрьский суд Петербурга арестовал Олега Соколова на два месяца. Сторона защиты просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако прокуратура не согласна оставлять доцента в месте, котором проводятся следственные мероприятия. Решение инстанции аджвокаты будут обжаловать.

Ранее Piter.tv писал о том, что водолазы нашли туловище убитой доцентом СПбГУ аспирантки. Останки лежали на дне Екатерингофки.

Фото: Piter.tv

