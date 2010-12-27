Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему в СИЗО очки

Бывший доцент СПбГУ Олег Соколов попросил членов Общественной наблюдательной комиссии принести ему в следственный изолятор очки. Мужчина пожаловался, что "сходит с ума" из-за того, что не может читать в СИЗО. Об этом сообщили 78.ru. Он добавил, что ему будет тяжело без научной деятельности и попросил по возможности принести ему книги.
Я просто умоляю, чтобы мне дали хотя бы заниматься своим делом даже сейчас
прокомментировал подозреваемый в убийстве 24-летней аспирантки
Петербуржец рассказал, что надеется, что ему "повезет". Под этим он имел в виду то, что в камере окажется телевизор. В ОНК ему ответили, что "Кресты" считаются лучшим изолятором в Европе.
Напомним, что накануне Октябрьский суд Петербурга арестовал Олега Соколова на два месяца. Сторона защиты просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако прокуратура не согласна оставлять доцента в месте, котором проводятся следственные мероприятия. Решение инстанции аджвокаты будут обжаловать.
Ранее Piter.tv писал о том, что водолазы нашли туловище убитой доцентом СПбГУ аспирантки. Останки лежали на дне Екатерингофки.
Фото: Piter.tv
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