Следком проверит данные о других возможных преступлениях историка Соколова

Также Бастрыкин направил в Петербург опытных криминалистов ГУ криминалистики СК.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил петербургским следователям проверить информацию СМИ о том, что обвиняемый в убийстве студентки доцент СПбГУ Олег Соколов и ранее допускал "противоправное поведение". Об этом заявила официальный представитель Следкома Светлана Петренко.

Также Бастрыкин направил в Петербург опытных криминалистов ГУ криминалистики СК.

По предварительной версии следствия, доцент Соколов застрелил из обреза Ещенко 7 ноября. В ночь на 9 января он решил избавиться от тела. Утром того же дня профессора достали из реки Мойки, а в его рюкзаке были женские руки и пистолет. Ещенко – бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, проживала совместно с историком на набережной Мойки. В квартире и нашлись фрагменты женского тела. Суд 11 ноября арестовал Соколова до 8 января 2020 года.

Мать Соколова считает, что потеря профессии для ее сына – "самая натуральная смерть".

Фото: Piter.TV