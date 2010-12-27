Мать Соколова считает, что потеря профессии для ее сына – "самая натуральная смерть"

Людмила Соколова заявила, что ее сын больше всего на свете любит работу.

Мать обвиненного в убийстве аспирантки доцента Олега Соколова считает, что сын умрет без своей работы. Об этом она сообщила телеканалу РЕН ТВ.

Людмила Соколова заявила, что ее сын больше всего на свете любит работу. И возможное падение его авторитета в историческом обществе станет для него хуже тюрьмы и смерти.

Женщина также рассказала, что Олег Соколов довольно эмоциональный человек. Отец Соколова остается спокойным, так как уверен, что его сын не виноват.

Ранее СК России выложил видео обыска в квартире Олега Соколова.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга