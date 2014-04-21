Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку

Водолазы продолжают искать недостающие останки тела студентки.

Сейчас водолазы разыскивают останки трупа 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Следствие считает, что специалисты могут обнаружить в воде пакет, мешок и баул, которые Олег Соколов выкинул в реку. В них находились части тела его возлюбленной. Ранее стало известно, что преступление засняла камера видеонаблюдения. Также за действиями доцента истфака наблюдал случайный прохожий. Тогда он не понял, что происходит на его глазах.

Еще один ролик появился в "Известиях". На видеозаписи хорошо видно, как мужчина выбрасывает в воду ношу. До этого Олег Соколов вышел из арки двора по набережной реки Мойки, 82. Ему пришлось закрыть груз ногами, чтобы пропустить ищущего поблизости пешехода. Молодой человек не обратил внимание на пожилом петербуржце и проследовал в направлении Фонарного переулка.

Напомним, что голову Ещенко правоохранительные органы нашли в квартире у подозреваемого. Обвиняемый пришел в полицию с повинной. Пока что водолазам удалось найти только череп и кости грудины другого человека, выброшенного в реку. На данный момент личность погибшего устанавливается. Будет проведена экспертиза ДНК. В Петербург из Краснодара приехала мать погибшей девушки.

Ранее Piter.tv писал о том, что против руководства СПБГУ собирают петицию из-за убийства студентки.

Фото и видео: "Известия".

