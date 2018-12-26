Убийца дочери-студентки с аллеи Поликарпова признал вину

Отец убитой на севере Петербурга студентки после предъявленного обвинения признал вину. Ему будут избирать меру пресечения.

Отцу убитой 8-го сентября в Приморском районе второкурсницы предъявили обвинение. Он – главный подозреваемый в деле об убийстве собственной дочери. 39-летний петербуржец признал вину – пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

Согласно версии следствия, отец, питавший давнюю любовь к острым предметам, в нетрезвом состоянии нанес дочери удары ножом по голове и телу. В настоящий момент следствие продолжается, а мужчине избирают меру пресечения в виде ареста.

Раньше петербуржец уже привлекался к уголовной ответственности за угон, разбой и похищение или порчу документов. В полицию неоднократно поступали жалобы на его поведение. Однако реальный, а не условный срок мужчине грозит впервые.

После инцидента отец убитой студентки был отвезен в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. До сих пор он пребывал в следственном отделе по Приморскому району.

Видео: Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу