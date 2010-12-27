Мать убитой аспирантки рассказала, что она достойно похоронит своего ребенка

По словам Галины Георгиевны, в скором времени она должна опознать тело дочери.

Мать убитой студентки СПбГУ 24-летней Анастасии Ещенко Галина Георгиевна рассказала, что у дочери было много планов на жизнь, она хотела преподавать в университете. Об этом сообщил Life.

В убийстве студентки подозревают доцента СПбГУ Олега Соколова, ему предъявили обвинение в убийстве Ещенко.

По словам Галины Георгиевны, в скором времени она должна опознать тело дочери, после этого состоятся похороны. Мать также рассказала, что не знала об этих отношениях дочери. Соколова она знала лишь как научного руководителя.

Душу растоптали, тело растерзали, моя задача, как матери, достойно похоронить своего ребенка и похоронить ее светлую память. — добавила Галина Георгиевна

Родители убитой аспирантки приехали за телом дочери 10 ноября.

Фото: Piter.TV