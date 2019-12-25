Заседание по апелляции на приговор историку Соколову перенесли на 16 сентября

Ранее историка Олега Соколова приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима за убийство аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко.

Во вторник, 13 июля, состоялось судебное заседание по поводу апелляционной жалобы на приговор Октябрьского районного суда Петербурга в отношении Олега Соколова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Во время заседания было решено перенести рассмотрение жалобы на сентябрь, так как некоторые люди, участвующие в данном процессе, находятся в отпусках. Заседание состоится 16 сентября в 14:30 в Санкт-Петербургском городском суде.

Ранее историка Олега Соколова приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима за убийство аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко. Обвиняемый вину признал лишь частично, заявив, что совершил убийство ненамеренно.

Трагедия произошла ночью 8 ноября 2019 года. Историк из обреза выстрелил в голову своей 24-летней возлюбленной, после чего сдавил ее шею руками. После Соколов еще трижды выстрелил ей в голову, тело он расчленил и попытался сбросить в Мойку.

Фото: Piter.tv