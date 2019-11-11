Родители убитой доцентом СПбГУ аспирантки приехали за телом дочери

Мать девушки считает, что Соколов абсолютно вменяем и совершил убийство осознанно.

Родители жестоко убитой в Петербурге выпускницы СПбГУ Анастасии Ещенко прокомментировали смерть дочери. Об этом сообщил 78.ru

Родители аспирантки приехали в Петербург 10 ноября и самое главное для них – это забрать тело и вещи дочери.

Мы хотим забрать нашу дочь. Её вещи и тело. Мы сейчас поступаем как родители, — сказала мать студентки Галина Ещенко

Мать Анастасии отметила, что доступ для них в квартиру доцента СПбГУ Олега Соколова закрыт. А что касается адвоката, который сказал, что Анастасия оказывала на историка долгое психологическое воздействие, родители отметили, что тот просто отрабатывает свои деньги. Галина Ещенко считает, что Соколов абсолютно вменяем и совершил убийство осознанно.

Напомним, что 9 ноября Олег Соколов был задержан по подозрению в убийстве своей студентки, 24-летней Анастасии. В рюкзаке у мужчины нашли две отчленённые женские руки и травматический пистолет, а по месту жительства — останки девушки.

Видео: Piter.TV