Мать убитой аспирантки СПбГУ увезли в реанимацию с похорон дочери

В настоящий момент женщина находится в стабильном состоянии.

Мать убитой в Петербурге Анастасии Ещенко увезли в больницу с похорон дочери. Об этом сообщил РБК отец девушки Олег Ещенко.

Мужчина рассказал, что его жене Галине стало плохо, и ее увезли на скорой в реанимацию. Сейчас женщина находится в стабильном состоянии. Врач больницы в станице Старовеличковской сообщил 78.ru, что у пациентки поднялось давление, и ее оставили под наблюдением.

Прощание с Анастасией Ещенко состоялось в субботу, 16 ноября. Отпевание прошло в Троицкой церкви станицы Старовеличковской. Кроме родных и близких на траурной церемонии присутствовали сотни сочувствующих граждан. Многие принесли с собой цветы. Анастасию похоронили на муниципальном кладбище станицы в закрытом гробу. Сообщается, что во время отпевания в церкви плохо стало не только матери девушки, но и отцу, бабушке, дедушке и брату покойной Ещенко.

Комментируя произошедшее, отец Анастасии заявил, что их семья лично не знала Олега Соколова, которого подозревают в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ. "Знали его заочно, со слов дочери, лично знакомы не были", - отметил Олег Ещенко. Мужчина сказал, что не хочет о нем ничего говорить и слышать.

Доцента СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября при попытке утопить в Мойке отрезанные женские руки. Мужчина упал вместе с частями тела девушки в воду и был госпитализирован с переохлаждением. Позже в его квартире обнаружили другие части женского тела, а также окровавленную пилу.

Соколов оформил явку с повинной и признался на допросе в содеянном. По данным следствия, 24-летняя Анастасия Ещенко скончалась от огнестрельного ранения, после чего ее тело расчленили. Октябрьский суд Петербурга арестовал историка на два месяца – до 8 января 2020 года.

Ранее мы писали, что расчлененная Анастасия Ещенко была сестрой известного футболиста.

Фото: ВКонтакте / Анастасия Ещенко