На Кубани состоялось прощание с Анастасией Ещенко

На церемонию прощания пришли сотни неравнодушных граждан.

Сегодня, 16 ноября, в Старовеличковской станице Краснодарского края прошла церемония прощания с Анастасией Ещенко, жестоко убитой доцентом Олегом Соколовым 7 ноября этого года.

Отпевание тела погибшей произошло в Троицкой церкви. Как сообщают местные СМИ, на церемонию, помимо родных и близких, пришли сотни сочувствующих граждан. Они не смогли поместится внутри церкви, поэтому остались стоять снаружи. Многие принесли с собой цветы. Саму Анастасию похоронили в закрытом гробу.

Напомним, что в 9 ноября, в Петербурге по подозрению в убийстве своей бывшей студентки, 24-летней Анастасии Ещенко, был задержан преподаватель СПбГУ Олег Соколов. В его рюкзаке нашли две отчлененные женские руки и травматический пистолет. Историк признался в убийстве и попросил для себя "самую жесткую меру" наказания. По последней информации девушка была убита во время сна. Также историк захотел помочь с похоронами убитой аспирантки.

Фото: ВКонтакте / Анастасия Ещенко