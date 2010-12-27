Историк Соколов захотел помочь с похоронами убитой аспирантки

Историк таким образом не пытается откупиться от этого поступка, а хочет лишь смягчить трагедию.

Бывший доцент Олег Соколов, который ранее признался в убийстве и расчленении Анастасии Ещенко, захотел помочь с похоронами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката доцента Александра Почуева.

Адвокат сказал, что его подзащитный выразил желание оказать материальную помощь на похоронах. Однако, историк таким образом не пытается откупиться от этого поступка, а лишь смягчить трагедию.

Напомним, 9 ноября при попытке избавиться от тела своей аспирантки 63-летний доцент Олег Соколов упал в Мойку. Выловившие его спасатели обнаружили в рюкзаке мужчины травматический пистолет и отрубленные женские руки.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга