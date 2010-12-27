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Адвокат: доцент СПбГУ Соколов решил свидетельствовать против себя
Сегодня, 23:19
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Адвокат: доцент СПбГУ Соколов решил свидетельствовать против себя

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Сторона защиты утверждает, что обвиняемый в убийстве сожалеет о содеянном.

Историк Олег Соколов отказался от права не свидетельствовать против себя и дал показания в качестве обвиняемого. Об этом вечером 13 ноября сообщил адвокат подсудимого Александр Почуев. 

По словам стороны защиты, во время показаний мужчина сожалел о содеянном. 

"Защита искренне соболезнуют всем, кого затронула данная трагедия. Но для объективности расследования и по гуманным соображениям просит воздержаться от смакования кровавых процессов",

- заявил адвокат. 

В следственных действиях также приняли участие криминалисты из Москвы.

Напомним, что в 9 ноября, в Петербурге по подозрению в убийстве своей бывшей студентки, 24-летней Анастасии Ещенко, был задержан преподаватель СПбГУ Олег Соколов. В  его рюкзаке нашли две отчленённые женские руки и травматический пистолет. Историк признался в убийстве и попросил для себя "самую жесткую меру" наказания. По последней информации девушка была убита во время сна. 

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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