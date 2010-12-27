Ранее на суде историк заявил, что Ещенко первая напала на него с ножом.

В среду, 13 нобяря, стало известно о том, что доцент Соколов попросил для себя "самую жесткую меру" наказания. По словам его адвоката, апелляцию на решение Октябрьского районного суда об аресте на два месяца ещё не успели подать.

В настоящее время защита определяется с дальнейшим планов действий.

В понедельник, 11 ноября, Октябрьский районный суд рассмотрел дело историка Олега Соколова. Во время заседания подсудимый заявил, что Ещенко пришла в бешенство при упоминании его детей и первая напала на него с ножом.

Напомним, что в 9 ноября, в Петербурге по подозрению в убийстве своей бывшей студентки, 24-летней Анастасии Ещенко, был задержан преподаватель СПбГУ Олег Соколов. В его рюкзаке нашли две отчленённые женские руки и травматический пистолет.

Ранее мы сообщали о том, что девушка прыгнула в Мойку там, где Соколов топил останки.

Фото:Piter.tv