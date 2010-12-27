В среду, 13 нобяря, стало известно о том, что доцент Соколов попросил для себя "самую жесткую меру" наказания. По словам его адвоката, апелляцию на решение Октябрьского районного суда об аресте на два месяца ещё не успели подать.
В настоящее время защита определяется с дальнейшим планов действий.
В понедельник, 11 ноября, Октябрьский районный суд рассмотрел дело историка Олега Соколова. Во время заседания подсудимый заявил, что Ещенко пришла в бешенство при упоминании его детей и первая напала на него с ножом.
Напомним, что в 9 ноября, в Петербурге по подозрению в убийстве своей бывшей студентки, 24-летней Анастасии Ещенко, был задержан преподаватель СПбГУ Олег Соколов. В его рюкзаке нашли две отчленённые женские руки и травматический пистолет.
Ранее мы сообщали о том, что девушка прыгнула в Мойку там, где Соколов топил останки.
Фото:Piter.tv
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