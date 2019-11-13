Девушка прыгнула в Мойку там, где Соколов топил останки

Девушка рассказала, что они решили реконструировать это событие, мифологизировать его.

Минувшим вечером в центре Петербурга девушка провела акцию, посвящённую обвиняемому в убийстве и расчленении профессору СПбГУ Олегу Соколову. Она с криком "Vive la France" ("Да здравствует Франция") и в бумажной треуголке прыгнула в Мойку. Об этом сообщил 78.ru

Девушка рассказала, что они решили реконструировать это событие, мифологизировать его. Идея возникла почти сразу после произошедшего инцидента.

Я сама никакого отношения к этой истории не имею, просто я человек, а это такая вещь, к которой нельзя не относиться, — рассказала Дарья

В субботу, 9 ноября, в Петербурге по подозрению в убийстве своей бывшей студентки, 24-летней Анастасии Ещенко, был задержан преподаватель СПбГУ Олег Соколов. В его рюкзаке нашли две отчленённые женские руки и травматический пистолет.

Напомним, суд арестовал Соколова до 8 января.

Видео: 78.ru