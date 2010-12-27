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Аспирантка Анастасия Ещенко могла быть убита во сне
Сегодня, 21:45
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Аспирантка Анастасия Ещенко могла быть убита во сне

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В убийстве подозревается возлюбленный девушки, бывший преподаватель СПбГУ.

Бывшая выпускница СПбГУ Анастасия Ещенко была убита во сне. По данным "Фонтанки.ру", девушка получила несколько выстрелов в голову. 

Ранее предполагалось, что между Олегом Соколовым и 24-летней аспиранткой могла произойти ссора, после чего историк выстрелил в возлюбленную. Однако по новой информации смерть наступила во сне, у убитой нашли четыре пули в голове с помощью рентгена. 

На суде обвиняемый утверждал, что девушка первая напала на него с ножом. Адвокат подсудимого Александр Почуев предположил, что Соколов был вынужден самообороняться. 

Фото: ВКонтакте / Анастасия Ещенко

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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