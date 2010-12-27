Адвокат Олега Соколова допустил версию самообороны в деле об убийстве

Ранее на суде доцент заявил, что Ещенко первая напала на него с ножом.

Адвокат Олега Соколова Александр Почуев допустил версию самообороны в деле о жестоком убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Об этом пишут РИА Новости.

"Возможно, что мы заявим о самообороне", - заявил Почуев.

В понедельник, 11 ноября, Октябрьский районный суд рассмотрел дело историка Олега Соколова. Во время заседания подсудимый заявил, что Ещенко пришла в бешенство при упоминании его детей и первая напала на него с ножом.

"Я никогда такого потока агрессии не видел... Нападение с ножом..." – рассказал Соколов.

Ученый схватил ружье и выстрелил в свою возлюбленную. После этого он расчленил тело 24-летней девушки и начал постепенно избавляться от останков.

Суд арестовал Соколова до 8 января 2020 года. Защита настаивала на домашнем аресте, однако сам подсудимый просил отправить его в СИЗО, так как он "раскаивается и не может находиться на свободе". 11 ноября Соколову предъявили обвинение в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ).

Ранее брат убитой Анастасии Ещенко рассказал о последних часах ее жизни.

Фото: Объединенная пресс-служба городских судов