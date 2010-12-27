Брат убитой Анастасии Ещенко рассказал о последних часах ее жизни

Сергей говорил с сестрой в ночь перед убийством.

Брат убитой и расчлененной Анастасии Ещенко Сергей рассказал о последних часах ее жизни. Молодой человек говорил с сестрой в ночь перед убийством. Она сама позвонила ему в 01:07 и в слезах жаловалась на поведение возлюбленного Олега Соколова. Об этом сообщил "Пятый канал".

Анастасия рассказала, что хотела пойти на день рождение к другу, однако Соколов резко отреагировал на эти планы и начал ее оскорблять. Доцент заявил, что она "неблагодарная", ударил девушку, взял ее голову и бросил на пол. Испугавшись, Анастасия выбежала из квартиры и сразу же позвонила брату.

Услышав все это, Сергей Ещенко порекомендовал сестре уйти от Соколова и больше не возвращаться в его квартиру. Однако девушка решила вернуться, чтобы забрать вещи. Брат перезвонил ей в 01:49, чтобы убедиться, что все в порядке. Анастасия взяла трубку и сказала, что сейчас с Соколовым и у нее все хорошо. Уже утром Сергей пытался повторно дозвониться до сестры, однако она уже не брала трубку.

Убийство 24-летней аспирантки СПбГУ произошло 7 ноября. Между девушкой и 63-летним ученым Олегом Соколовым произошел конфликт. На суде мужчина утверждал, что Анастасия стала агрессировать на его детей и первая схватила нож. Соколов взял ружье и застрелил из него возлюбленную. После этого он расчленил тело и начал постепенно избавляться от останков.

Ранее соседка Соколова пересказала его последний диалог с возлюбленной.

Фото: ВКонтакте / Анастасия Ещенко, against_tartuffe