Соседка Соколова пересказала его последний диалог с возлюбленной

Женщина слышала доказательства ссоры между доцентом и аспиранткой.

Соседка Олега Соколова рассказала о последней ссоре петербуржца со своей возлюбленной. Женщина дозвонилась до эфира студии "Прямого эфира", чтобы рассказать о случившемся. По ее словам, она разобрала несколько фраз. Аспирантка якобы кричала на бывшего доцента СПбГУ и называла его "ублюдком". В ответ на это Соколов говорил, что она "неблагодарная тварь". После этого последовал удар. Предположительно, девушка упала. Затем Анастасия Ещенко попросила не трогать ее, но шум и грохот не остановился.

На эфире также присутствовал адвокат Олега Соколова. Он попросил общественность не заниматься линчеванием преподавателя. Он добавил, что наказание для Соколова изберет суд. По словам стороны защиты, обвиняемый в убийстве 24-летней студентки постоянно плачет в следственном изоляторе и говорит, что ему жаль, что история так закончилась.

Ранее Piter.tv писал о том, что историк Соколов обогнал Путина: петербургский "Наполеон" завоевал поисковики Google и Wikipedia в России.

Фото: Piter.tv