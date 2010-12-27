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Историк Соколов обогнал Путина: петербургский "Наполеон" завоевал поисковики Google и Wikipedia в России
Сегодня, 18:38
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Историк Соколов обогнал Путина: петербургский "Наполеон" завоевал поисковики Google и Wikipedia в России

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Информацию о доценте запрашивали в поисковиках более 40 раз в час.

Обвиненный в убийстве своей аспирантки доцент СПбГУ и военный историк Олег Соколов снискал за последние дни невероятную популярность. Петербургский "Наполеон" обогнал президента Владимира Путина в интернет-запросах, сообщает ресурс "Открытые медиа".

Данные сервиса Google Trends показывают, что в течение четырех дней с 9 ноября россияне вписывали в строку поиска "Олег Соколов" около 43 раза в час, а "Владимира Путина" искали лишь 15 раз в час. Самыми жадными до информации об историке стали жители Петербурга, Москвы, Ленобласти, Карелии и Новгородской области. 

Также Соколов завоевал первую позицию в трендах русской "Википедии", хотя информация о Путине здесь совсем не популярна.

Ранее Piter.TV собрал всю информацию о первом судебном заседании доцента, подозреваемого в расчленении своей студентки.

Фото: объединенная пресс-служба судов города

Теги: анастасия ещенко, википедия, владимир путин, олег соколов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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