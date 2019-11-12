Петербургский реконструктор рассказал о личности доцента СПбГУ Соколова

Доцент Олег Соколов СПбГУ накануне признался в убийстве аспирантки. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

В минувший понедельник, 11 ноября, в Октябрьском суде Петербурга прошло первое заседание по делу подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Олега Соколова. Доцент ассоциировал себя с личностью Наполеона и устраивал реконструкции битв Отечественной войны 1812 года.

Piter.TV поговорил с петербургским руководителем клуба исторической реконструкции "Тевтонский орден" Жаном Багдасаровым.

"Несколько раз я с ним встречался. Вспоминая его личность, я постоянно пытаюсь понять, были ли какие-то предпосылки, которых мы не заметили? У него была какая-то странная нетерпимость, он не воспринимал никакие возражения. Ещё он очень сильно ассоциировал себя с Наполеоном. Вполне возможно, что вот этот излишний фанатизм и привел его к вот этой трагедии. Многим личность Наполеона нравится из-за того, что в какой-то момент против него обернулся весь мир. Возможно, Соколов решил повторить его судьбу. Уничтожить себя, как личность",



— заявил Багдасаров.

Багдасаров не исключил, что в этой трагедии мог сыграть большую роль алкоголь. Как оказалось, коллеги ни раз замечали за Соколовым любовь к спиртному. Также реконструктор отметил излишнюю эмоциональность и театральность в поведении доцента.

Напомним, что 9 ноября стало известно об убийстве, которое совершил д оцент Олег Соколов. Его выловили из реки Мойки с переохлаждением. В рюкзаке также обнаружили отсеченые женские руки. Выяснилось, что они принадлежали его бывшей ученице и сожительнице 24-летней Анастасии Ещенко. Она была убита из мелкокалиберного ружья в четверг 7 ноября. Конфликт был вызван домашней ссорой. Позже, во время следствия Соколов сознался, что расчленил труп девушки и попытался избавиться от останков, выкинув их в Мойку, после чего планировал свести счеты с жизнью.

Ранее мы сообщали о том, что Следком проверит данные о других возможных преступлениях историка Соколова.

Видео: Piter.TV