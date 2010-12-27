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Историк Соколов ждет экспертизу в психбольнице СИЗО "Бутырка"
Сегодня, 7:15
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lesjasap

Историк Соколов ждет экспертизу в психбольнице СИЗО "Бутырка"

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В ближайшее время подозреваемый по делу об убийстве пройдет через психологическую экспертизу.

Петербуржец Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, ждет экспертизы в психбольнице "Бутырки". Мужчину направили в московское СИЗО еще 30 ноября. Соседом историка по камере стал подозреваемый в насильственных действиях сексуального характера. Бывшего доцента СПбГУ содержат в двухместной камере. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева "Интерфаксу".

Он очень много читает. При разговоре Соколов не высказывал каких-либо жалоб. В целом его все устраивает, но говорит, что хочет обратно в Питер

прокомментировала Меркачева

Напомним, что ранее Соколов находился в "Крестах". Однако затем расследование передали в столичное управление Следственного комитета России. После этого адвокат историка заметил, что можно ожидать и перевода подозреваемого в Москву.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге прекратили поиски останков убитой аспирантки СПбГУ.

Фото: Piter.tv
 

Теги: бутырка, олег соколов, психбольница, сизо
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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