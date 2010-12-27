Адвокат: о переводе историка Соколова в Москву будет известно после решения горсуда Петербурга

Сторона защиты добивается, чтобы обвиняемого в убийстве освободили из-под стражи.

О возможном переводе бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова в Москву будет известно в начале декабря. Об этом сообщил адвокат Александр Почуев.

Сегодня появилась информация о том, что дело обвиняемого в убийстве передали в центральный Следственный комитет.

"Перевод О.В.Соколова в Москву ожидается после рассмотрения Санкт-Петербургским городским судом по рассмотрению моей апелляционной жалобы на избранную меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал Почуев.

Заседание состоится 12 декабря 2019 года.

Напомним, 9 ноября в Петербурге по подозрению в убийстве своей бывшей студентки, 24-летней Анастасии Ещенко, был задержан преподаватель СПбГУ Олег Соколов. В его рюкзаке нашли две отчленённые женские руки и травматический пистолет. Историк признался в убийстве и попросил для себя "самую жесткую меру" наказания. По последней информации девушка была убита во время сна.

Историк отбывает наказание в СИЗО "Кресты".

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга