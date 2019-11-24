Мать убитой Анастасии Ещенко представила свою версию убийства

Она также отвергла версию убийства из-за предполагаемой ревности.

Мать трагически погибшей аспирантки Галина Ещенко выдвинула свою гипотезу, почему историк Олег Соколов убил ее дочь. Об этом сообщило издание "Московский комсомолец".

По ее мнению, доцент старался полностью контролировать убитую. При этом дочь отказывалась говорить об этой проблеме с родителями. Ещенко также рассказала, что они с мужем были против их отношений из-за разницы в возрасте.

Мать покойной опровергла версию убийства из-за ревности, а также рассказала, что дочь не была на "содержании" у Соколова. По ее словам, она имела самостоятельный заработок, и и ее поддерживали финансово из семьи.

Напомним, что об вопиющем убийстве стало известно в субботу, 9 ноября, когда историк Соколов попытался скинуть в реку Мойка расчлененные останки жертвы.

Видео: Следком