Историк Соколов попросил писать ему письма в СИЗО

Соколов отмечает, что всё, что произошло до этого, словно страшный сон.

Обвиняемый в убийстве и расчленении 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко историк Олег Соколов пожаловался на "чудовищно тяжелое" время в СИЗО и попросил писать ему письма. Скриншот обращения историка в Facebook опубликовал журналист Константин Придыбайло.

Историк жалуется на отсутствие нужной литературы и условий для работы. Соколов отмечает, что всё, что произошло до этого, словно страшный сон, в который не хочется верить до сих пор. Соколов отметил, что очень важно, что он еще "нужен людям", поэтому попросил писать ему письма.

Сам журналист Придыбайло выразил мнение, что историку действительно нужно дать возможность работать.

Адвокат: о переводе историка Соколова в Москву будет известно после решения горсуда Петербурга.

Фото: Piter.tv

Скриншот: Facebook/ Константин Придыбайло