Авокат: ранее у Соколова не было судимостей

Ранее СМИ опубликовали сканы документов с решением Сестрорецкого районного суда Ленинграда: Соколов управлял судном, после затопления которого погиб человек.

У историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве, ранее не было судимостей. Об этом сообщил адвокат подсудимого Александр Почуев.

"Официальных сведений о судимости нет", - сказал представитель защиты.

Ранее появилась информация о том, что почти 40 лет назад Соколов уже был признан виновным в нарушении правил безопасности, сопряженных с гибелью человека, и приговорен к условному сроку. По данным "Фонтанки.ру", студент управлял фрегатом "Святой Георгий", после затопления которого погиб ученый Владимир Сорокин.

Александр Почуев опроверг эту информацию и поделился документом, который подтверждает отсутствие судимости. Кроме того, адвокат отметил, что достоверность приговора, который появился в Сети, подтвердить невозможно. Отсутствует печать, подписи и сведения о его источнике. Кроме того, сканы не имеют отношения к расследуемой трагедии.

По информации "ТАСС", Олег Соколов не отрицает того, что был участником чрезвычайного происшествия на фрегате.

Напомним, бывшего доцента СПбГУ задержали 9 ноября. Его достали из Мойки вместе с рюкзаком, где лежали отрубленные женские руки. Во время обысков в квартире Соколова нашли останки аспирантки Анастасии Ещенко, с которой подозреваемый состоял в отношениях. Подсудимый отбывает наказание в СИЗО "Кресты".

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга, Александр Почуев