Сокамерники отселяются от Соколова. В "Крестах" рассказали о жизни доцента в СИЗО

Попав в СИЗО, Соколов попытался выдать себя за человека с расстройством психики.

В четверг, 21 ноября, стало известно о содержании доцента Соколова в СИЗО. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец" со ссылкой на источник в "Крестах".

Один из сотрудников следственного изолятора "Кресты" заявил, что попав в СИЗО, Соколов попытался выдать себя за человека с расстройством психики.

"Он так ведет себя, чтобы вызвать жалось и спасти себя от длительного или пожизненного срока. На людях он разыгрывает карту частичной невменяемости и делает это весьма хитро", — сказано в сообщении.

По словам инсайдера, доцент постоянно получает передачи и "ест с аппетитом". В настоящий момент жизни обвиняемого в жестоком убийстве аспирантки ничего не угрожает. Отмечается, что Соколов вызвал негативное отношение у сокамерников. Заключенные попросили отселить их подальше от его камеры.

Напомним, что в 9 ноября, в Петербурге по подозрению в убийстве своей бывшей студентки, 24-летней Анастасии Ещенко, был задержан преподаватель СПбГУ Олег Соколов. В его рюкзаке нашли две отчленённые женские руки и травматический пистолет. Историк признался в убийстве и попросил для себя "самую жесткую меру" наказания. По последней информации девушка была убита во время сна.

Ранее в Интернете появилось видео, на котором заснята попытка экс-доцента СПбГУ Олега Соколова расправиться с жизнью. Это произошло во время следственного эксперимента.

Фото:Piter.TV