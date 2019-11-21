Опубликовано видео попытки суицида Соколова

На записи видно, что на самом деле произошло в квартире историка во время следственного эксперимента.

В Интернете появилось видео, на котором заснята попытка экс-доцента СПбГУ Олега Соколова расправиться с жизнью. Это произошло во время следственного эксперимента. Видеозапись опубликована изданием "Невские новости". Ранее появилась информация о том, что историк попробовал наложить на себя руки. Сведения подтвердил адвокат.

В рамках данного мероприятия подозреваемого привезли вы его квартиру по набережной Мойки. Для чистоты эксперимента с историка сняли наручники. В этот момент фигурант расследования схватил кортик со стола. Он не успел воспользоваться холодным оружием, так как его вовремя остановили оперативники.

Напомним, что петербуржца обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. С молодой девушкой 64-летнего мужчину связывали любовные отношения. По версии правоохранительных органов, Соколов сначала выстрелил в жертву, затем распилил ее на части и понес их на реку Мойку. Запись с попыткой избавиться от улик также гуляет по соцсетям.

Ранее Piter.tv писал о том, что СПбГУ заявил об угрозах студенту доцента Соколова.

Фото и видео: Невские Новости

