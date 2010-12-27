СПбГУ заявил об угрозах студенту доцента Соколова

Один из студентов получал угрозы от историка.

Студент СПбГУ заявил об угрозах, которые он получал от экс-доцента университета Олега Соколова. Молодой человек присутствовал на скандально известной лекции преподавателя, которая прошла 2 марта 2018 года. Юноша признался, что тогда из аудитории силой выводили тех, кто не был согласен с мнением "историка" Соколова. Он сам этим занимался, но после этого стал получать угрозы.

Сейчас заявление направлено в полицию.Об этом говорится на официальном сайте вуза. Первоначально жалоба поступила на имя заместителя ректора по безопасности Елена Шарыгиной. Представительница университета напомнила, что после той публичной лекции самого Соколова привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что уголовное дело об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко передано в центральный аппарат Следственного комитета в Москву.

Ранее Piter.tv писал о том, что историк Олег Соколов заселился в камеру в "Крестах".

Фото: Piter.tv

