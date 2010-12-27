Историк Олег Соколов заселился в камеру в "Крестах"

Условия его содержания проверил председатель ОНК Холодов.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Петербурге Александр Холодов проверил условия содержания в СИЗО "Кресты". Именно там теперь находится историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом сообщило ТАСС.

Как рассказал Холодов, никаких нарушений он не выявил, Соколов находится в камере с очками для чтения и с книгами, телевизора в камере нет.

Информация некоторых СМИ о том, что Соколов якобы пытался нанести себе увечья во время следственного эксперимента, не соответствует действительности, заявил Александр Холодов.

Фото:Piter.tv