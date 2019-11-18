Бывший доцент СПбГУ Соколов хотел нанести себе увечье во время следственного эксперимента

Однако мужчину успели вовремя остановить.

Стало известно, что во время проведения следственного эксперимента с участием историка, обвиняемом в убийстве, мужчина хотел нанести себе увечье. Олег Соколов схватил кортик, но его действия остановили полицейские. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следственный эксперимент на набережной реки Мойки проводился 15 ноября. Подсудимый прибыл на место происшествия в каске и бронежилете.

Олегу Соколову нужно было показать, как он застрелил, а затем расчленил свою возлюбленную Анастасию Ещенко. Ненадолго правоохранители сняли с обвиняемого наручники, после этого он схватил кортик, который находился на столе.

Напомним, бывшего доцента СПбГУ задержали 9 ноября по подозрению в убийстве 24-летней аспирантки.

Видео: Piter.TV