Доценту СПбГУ официально предъявили обвинение по ч.1. ст. 105 УК РФ (убийство).

В понедельник, 11 ноября, подозреваемого в расчленении студентки Соколова арестовали на два месяца, несмотря на то, что адвокат просил ограничиться домашним арестом. Доцент сам признался в убийстве своей любовницы-аспирантки. Дело о расчлененной возлюбленной сразу стало резонансным. Piter.TV поговорил с криминалистом, реконструктором и психотерапевтом об этом страшном инциденте.

По словам президента Петербургского международного криминологического клуба, доктора юридических наук Дмитрия Шестакова, публичные личности крайне редко совершают убийства.

"Если речь идет о профессоре института, то преступление как раз играет негативную роль. В такой ситуации раскручивается общественное мнение. Однако иногда влияние человека, его связи все же сказываются на деле, но это недопустимо в данном случае к доценту Соколову. Все же это не юридический факультет, где есть связи с правоохранительными органами. Допускаю, что там такие случаи могли бы быть",



— заявил Шестаков.

Он отметил, что в случае с Соколовым популярность больше вредит, чем помогает. Шестаков добавил, что в России такие страшные убийства совершают мужчины от 21 до 35 лет. Вопреки всем мифам, правоохранители возбуждают уголовное дело, даже если находят отрубленную кисть.

"Расчлененка" очень редко встречается в России. Есть такая поговорка "нет тела — нет дела", но все же бывает, что дела возбуждают. Это делается в том случае, когда есть основание полагать, что в этом деле был криминал. Если говорить о расчлененных телах, то даже если находят какую-то часть, то уголовное дело возбуждается всегда"



— отметил криминалист.

Отношения в ВУЗе между преподавателем и студенткой – норма?

Оценку взаимоотношений между преподавателями и студентками Piter.TV дал доктор медицинских наук, профессор, психотерапевт, ректор Института психологии и сексологии Лев Щеглов. Эксперт считает, что в настоящее время в России образовались некие "касты" в каждой сфере. Одним запрещаются вольности на работе, другие отвечают за это "по закону", а третьи – совсем неприкасаемые. По словам Щеглова, такие отношения можно объяснить "общим безобразием в плане моральной оценки".

"В этой истории у этого господина была в прошлом жалоба со стороны сожительницы об избиении. Документ даже был подкреплен медицинским свидетельством, а затем отправлен руководству СПбГУ и в полицию. В итоге никакой реакции на это у руководства ВУЗа не было. Это и говорит о структуре устройства нашего общества. Наше общество очень любит подсмеиваться над Западом, когда дело идет о харассменте. Однако в зарубежных вузах даже представить невозможно, чтобы преподаватель сожительствовал со студенткой. Это использование служебного положения"



— рассуждает Щеглов.

Профессор отмечает, что история взаимоотношений зрелого мужчины, который пребывает в хорошем социальном статусе, и юной девушки описана еще у Фрейда. Дело в том, что такие фигуры, как врач, преподаватель или учитель действуют гипнотически на незрелые личности. Именно поэтому на Западе считается, что сексуальные отношения с подчиненной или со студенткой недопустимы.

"История с Соколовым — не только болезненная деградация одного человека, но и история, которая показывает реальную обстановку в ВУЗах. Если бы доцент не был неугоден руководству, тогда бы соответствующих отношений со студентками у него не было бы. А когда он бегает и скачет на этих диковатых играх реконструкторов, входит в псевдопатриотический совет, общается с министрами, то он оказывается безнаказанным. Для какого-нибудь обычного преподавателя отношения со студенткой закончатся увольнением"



—заявил эксперт.

Щеглов подметил, что точно предугадать любой юной особе, является ли её престарелый избранник неуравновешенной личностью, невозможно. Однако, в истории с Соколовым было известно, что ранее не только повышал голос, но и угрожал и поднимал руку на своих молодых сожительниц. Это и есть своего рода сигналы для девушек. Ведь подобное поведение зачастую повторяется вновь и вновь.

Слово реконструктору

Piter.TV поговорил с петербургским руководителем клуба исторической реконструкции "Тевтонский орден" Жаном Багдасаровым.

"Несколько раз я с ним встречался. Вспоминая его личность, я постоянно пытаюсь понять, были ли какие-то предпосылки, которых мы не заметили? У него была какая-то странная нетерпимость, он не воспринимал никакие возражения. Ещё он очень сильно ассоциировал себя с Наполеоном. Вполне возможно, что вот этот излишний фанатизм и привел его к вот этой трагедии. Многим личность Наполеона нравится из-за того, что в какой-то момент против него обернулся весь мир. Возможно, Соколов решил повторить его судьбу. Уничтожить себя, как личность",



— заявил Багдасаров.

Багдасаров не исключил, что в этой трагедии мог сыграть большую роль алкоголь. Как оказалось, коллеги ни раз замечали за Соколовым любовь к спиртному. Также реконструктор отметил излишнюю эмоциональность и театральность в поведении доцента.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга