Доцента Соколова привезли на набережную Мойки в каске и бронежилете

Перед тем, как прийти на набережную, Соколов побывал в своей квартире.

На набережной реки Мойки в данный момент идет следственный эксперимент с историком Олегом Соколовым, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.

На кадрах видно, что Соколов в том же джемпере, что был на суде, также на нем каска и бронежилет. Вместе с ним прибыли оперативники, с собой они привезли манекен для эксперимента. Перед тем, как прийти на набережную, Соколов побывал в своей квартире.

По предварительной информации следственного комитета, историк несколько раз выстрелил в голову Анастасии. После этого мужчина больше суток хранил тело погибшей дома, затем расчлененный труп он частями относил к реке Мойке и топил в воде.

Обвиняемый в убийстве историк Соколов не знает об увольнении из СПбГУ.

Видео: Piter.TV