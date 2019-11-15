  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:32
90
nastya960
Код вставки плеера

Доцента Соколова привезли на набережную Мойки в каске и бронежилете

0 0

Перед тем, как прийти на набережную, Соколов побывал в своей квартире. 

На набережной реки Мойки в данный момент идет следственный эксперимент с историком Олегом Соколовым, который обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.

На кадрах видно, что Соколов в том же джемпере, что был на суде, также на нем каска и бронежилет. Вместе с ним прибыли оперативники, с собой они привезли манекен для эксперимента. Перед тем, как прийти на набережную, Соколов побывал в своей квартире. 

По предварительной информации следственного комитета, историк несколько раз выстрелил в голову Анастасии. После этого мужчина больше суток хранил тело погибшей дома, затем расчлененный труп он частями относил к реке Мойке и топил в воде.

Обвиняемый в убийстве историк Соколов не знает об увольнении из СПбГУ.

Видео: Piter.TV

Теги: ещенко, следком, соколов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии