Обвиняемый в убийстве историк Соколов не знает об увольнении из СПбГУ

Адвокат пытается сохранить его психоэмоциональное состояние.

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, еще не знает об увольнении из Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката Александра Почуева.

Адвокат рассказал, что его подзащитному не сообщают о социальных изменениях, пытаясь сохранить его психоэмоциональное состояние. Историк просит приносить ему только книги. Ему уже принесли две книги, одна – "Этногенез" Гумилева".

Олега Соколова задержали 9 ноября по подозрению в убийстве 24-летней аспирантки.

Фото: vk.com/against_tartuffe