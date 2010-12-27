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Обвиняемый в убийстве историк Соколов не знает об увольнении из СПбГУ
Сегодня, 11:37
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nastya960

Обвиняемый в убийстве историк Соколов не знает об увольнении из СПбГУ

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Адвокат пытается сохранить его психоэмоциональное состояние.

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, еще не знает об увольнении из Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката Александра Почуева.

Адвокат рассказал, что его подзащитному не сообщают о социальных изменениях, пытаясь сохранить его психоэмоциональное состояние. Историк просит приносить ему только книги. Ему уже принесли две книги, одна – "Этногенез" Гумилева".

Олега Соколова задержали 9 ноября по подозрению в убийстве 24-летней аспирантки.  

Фото: vk.com/against_tartuffe

Теги: соколов, спбгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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