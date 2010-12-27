Обвиняемого в убийстве доцента уволили СПбГУ за аморальный поступок

Мужчину, находящегося под арестом, накануне уволили из университета.

Руководство СПбГУ объяснило причину увольнения Олега Соколова, который находится под стражей по обвинению в убийстве. Из вуза историка уволили потому, что он совершил аморальный поступок.

На официальном СПбГУ появилось сообщение, в котором говорится о том, что трудовой договор с доцентом университета был расторгнут в соответствии с п.8, ч.1, ст.81 ТК РФ. Эта статья применяется в том случае, если работник, выполняющий воспитательные функции, совершил аморальный поступок, несовместимый с продолжением данной работы.

Напомним, что в 9 ноября, в Петербурге по подозрению в убийстве своей бывшей студентки, 24-летней Анастасии Ещенко, был задержан преподаватель СПбГУ Олег Соколов. В его рюкзаке нашли две отчленённые женские руки и травматический пистолет. На суде Соколов попросил для себя "самую жесткую меру" наказания.

Фото: vk.com/against_tartuffe