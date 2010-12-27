Следственный комитет проверит дело, совершенное Соколовым еще в 2018 году

Речь идет об избиении студента во время лекционного занятия.

Студент СПБГУ пожаловался в следственный комитет на преступные действия Олега Соколова во время лекционного занятия в Вузе. Об этом студент сообщил председателю СК Александру Бастрыкину.

Инцидент произошел еще в 2018 году. Молодого человека силой выгнали из аудитории. Агрессию спровоцировал вопрос о возможном плагиате со стороны Соколова. После инцидента студент обратился в полицию, но никаких действий со стороны полиции предпринято не было.

В следкоме отметили, что сейчас Соколов обвинен в совершении особо тяжкого преступления. Было поручено собирать всю имеющуюся информацию о действиях историка на протяжении разного времени.

Напомним, что Олег Соколов обвинен в совершении жестокого убийства своей бывшей сожительницы Анастасии Ещенко. Piter.TV опубликовал подробный портрет этого человека.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга