Историк Соколов действительно пытался покончить с собой

Олег Соколов, обвиняемый в убийстве и расчленении своей аспирантки Анастасии Ещенко, действительно пытался покончить с собой. Этот факт подтвердил его адвокат Александр Почуев 19 ноября.
По его словам, историк улучил момент для попытки наложить на себя руки во время следственного эксперимента. В перерыве между следственными действиями в квартире он потянулся к кортику, лежащему на столе, но полицейские успели его остановить.
Ранее Соколов неоднократно заявлял о своем намерении уйти из жизни и о глубоком раскаянии в убийстве, в котором он сознался. Защита не согласна с общественным мнением об однозначной его виновности. И будет придерживаться такой позиции до тех пор пока не будет вынесен обвинительный приговор.
– заявил адвокат.
Ранее ФСИН отказалась опровергать или подтверждать попытку суицида. В службе только сказали, что заключенный в порядке.
Из-за случившегося Соколову назначена дополнительная психиатрическая экспертиза. Ранее адвокат и добивался этого решения суда.
Следственный комитет возьмется за проверку дела, совершенного Соколовым еще в 2018 году. Тем временем, Соколов просит для себя самого жесткого наказания за содеянное.
Фото: Piter.TV
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неужели отмажут эту мразь???? Уму непостижимо ,это же не человек, расчленить хладнокровно и заметать следы. Да пускай покончит с собой ,дайте возможность....
на больничку соскочить хочет,пёс старый