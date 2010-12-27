Историк Соколов действительно пытался покончить с собой

Это подтвердил его адвокат.

Олег Соколов, обвиняемый в убийстве и расчленении своей аспирантки Анастасии Ещенко, действительно пытался покончить с собой. Этот факт подтвердил его адвокат Александр Почуев 19 ноября.

По его словам, историк улучил момент для попытки наложить на себя руки во время следственного эксперимента. В перерыве между следственными действиями в квартире он потянулся к кортику, лежащему на столе, но полицейские успели его остановить.

Ранее Соколов неоднократно заявлял о своем намерении уйти из жизни и о глубоком раскаянии в убийстве, в котором он сознался. Защита не согласна с общественным мнением об однозначной его виновности. И будет придерживаться такой позиции до тех пор пока не будет вынесен обвинительный приговор. – заявил адвокат.

Ранее ФСИН отказалась опровергать или подтверждать попытку суицида. В службе только сказали, что заключенный в порядке.

Из-за случившегося Соколову назначена дополнительная психиатрическая экспертиза. Ранее адвокат и добивался этого решения суда.

Следственный комитет возьмется за проверку дела, совершенного Соколовым еще в 2018 году. Тем временем, Соколов просит для себя самого жесткого наказания за содеянное.

Фото: Piter.TV