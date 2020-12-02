В квартире на проспекте Большевиков обнаружены трупы мужчины и женщины

Предположительно, А. пытался совершить попытку самоубийства: на виске было видно отверстие от пули.

Вечером пятницы, 4 августа, в квартире на проспекте Большевиков, 25 были обнаружены трупы мужчины и женщины. Об этом стало известно Piter.TV.

Тела 52-летнего А. и его 33-летней сожительницы Е. нашел сын. Предположительно, А. пытался совершить попытку самоубийства: на виске было видно отверстие от пули. У Е. внешние признаки насильственной смерти не обнаружены. Известно, что она злоупотребляла спиртными напитками. Изъят травматический пистолет "МР-80-13Т", два магазина, 10 патронов, гильза.

Соседи скандала и звуков выстрела не слышали. Трупы направлены в морг для установления причины смерти. Детали произошедшего выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что правоохранители Ленобласти обнаружили труп пенсионера, обманутого до этого мошенниками.

Фото: Piter.TV