Правоохранители Ленобласти обнаружили труп пенсионера, обманутого до этого мошенниками

Мошенники обманули петербургского пенсионера, а после этого правоохранители нашли его труп дома.

Еще в среду, 2 августа, во Всеволожске был задержан пенсионер при попытке поджога военного комиссариата. У мужчины было две бутылки с зажигательной смесью.

Как стало известно Piter.TV, однако отдельно правоохранители выделили другой случай, связанный с пенсионером. Мужчину обманули мошенники. По этому случаю было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном).

После этого мужчину отпустили домой, однако прибывшие сотрудники полиции обнаружили там уже труп без признаков насильственной смерти.

Ранее сообщалось, что петербургская пенсионерка отдала мошенникам 2,4 млн рублей

Фото: Piter.TV