Правоохранители Ленобласти обнаружили труп пенсионера, обманутого до этого мошенниками

Еще в среду, 2 августа, во Всеволожске был задержан пенсионер при попытке поджога военного комиссариата. У мужчины было две бутылки с зажигательной смесью.
Как стало известно Piter.TV, однако отдельно правоохранители выделили другой случай, связанный с пенсионером. Мужчину обманули мошенники. По этому случаю было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном).
После этого мужчину отпустили домой, однако прибывшие сотрудники полиции обнаружили там уже труп без признаков насильственной смерти.
Ранее сообщалось, что петербургская пенсионерка отдала мошенникам 2,4 млн рублей
Фото: Piter.TV
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