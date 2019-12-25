Петербургская пенсионерка отдала мошенникам 2,4 млн рублей

Она рассказала, что 31 июля около 11:00 ей в WhatsApp поступил звонок от неизвестного, который, под предлогом сохранности денежных средств, убедил её снять деньги со счетов.

В Петербурге пенсионерка под предлогом сохранности денежных средств передала мошенникам 2,4 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию вечером 1 августа обратилась 76-летняя женщина. Она рассказала, что 31 июля около 11:00 ей в WhatsApp поступил звонок от неизвестного, который, под предлогом сохранности денежных средств, убедил её снять деньги со счетов. Вечером этого же дня пенсионерка передала в подъезде неизвестной 2 379 700 рублей. Уже 1 августа пожилой женщине снова позвонили и попросили забрать у курьера некие документы.

Приметы подозреваемых:

– женщина на вид 25 лет, рост 160 см, одета в черные бриджи, куртку.

– женщина, рост 160 см, волосы светлые, одета в светлое платье с цветами розового цвета.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее мошенники обманули пенсионерку из Выборга на 2 млн рублей.

Фото: Piter.TV